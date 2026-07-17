«До 300 тысяч в месяц». Лепс пожалел российские семьи с таким доходом

Российский певец Григорий Лепс в ходе беседы с предпринимателем Эмином Агаларовым высказался о финансовом положении семей в России. Запись их разговора была опубликована на YouTube-канале Агаларова. Артист

Артист обратил внимание, что значительная часть семей в стране располагает ежемесячным доходом в интервале от 200 до 300 тысяч рублей.

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — приводит слова исполнителя.

В ходе беседы Лепс также заметил, что существуют семьи, чей ежедневный заработок достигает миллиона долларов, однако и этих средств им оказывается недостаточно.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Бузова допустила роман с Григорием Лепсом ради продолжения рода.