«Долгий сон — не всегда здоровье»: сон более 8,5 часов связали с риском Альцгеймера

Регулярный ночной сон продолжительностью более 8,5 часов может коррелировать с повышенным уровнем фосфорилированного тау-белка p-tau181 в крови, который считается ранним биомаркером болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные 2410 добровольцев. Результаты опубликованы в научном журнале Alzheimer’s & Dementia.

Исследователи обратились к сведениям участников Фрамингемского исследования, чей средний возраст составлял около 70 лет, и сопоставили продолжительность их сна с концентрацией p-tau181. Выяснилось, что уровень белка начинал расти у тех, кто регулярно спал от 8,5 до 9 часов за ночь, а после 10 часов рост становился еще более заметным. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учета возраста, пола, депрессии, апноэ сна, функции почек и генетической предрасположенности, тогда как другие биомаркеры после корректировки теряли связь с длительностью сна.

Авторы работы подчеркивают: полученные данные не доказывают, что именно длительный сон провоцирует болезнь Альцгеймера. Скорее всего, повышенная потребность в отдыхе может быть одним из ранних признаков нейродегенеративных изменений в мозге. Если человек без видимых причин регулярно спит по 9–10 часов и более, это может стать поводом для оценки качества сна и проверки здоровья головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что изменение климата в сторону жары сокращает время сна людей.