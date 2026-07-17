«Дома-конструкторы». В России стартовало строительство деревянных многоэтажек

Пилотные проекты по строительству многоквартирных домов из перекрестно-клееных деревянных конструкций (CLT-панелей) показали свою надежность, в ближайшее время возведение таких домов будет набирать темп в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

С 1 апреля вступил в силу свод правил, официально разрешающий строительство пятиэтажных домов с применением CLT-панелей. Депутат отметил, что пока этот сегмент нишевый, но динамично развивающийся.

Главное преимущество технологии – скорость. Панели поступают на стройплощадку с завода с высокой степенью готовности: с проемами для окон и дверей и закладными для инженерных систем. Это позволяет возводить «коробку» здания в 2–2,5 раза быстрее, чем из монолитного бетона.

CLT-панели примерно в пять раз легче железобетонных, что позволяет использовать более простой и дешевый фундамент и снижает требования к грузоподъемной технике. Кроме того, древесина лучше сохраняет тепло, а структура панелей обеспечивает высокую сейсмостойкость.

Кошелев также подчеркнул, что испытания с участием МЧС подтвердили огнестойкость CLT-панелей. При воздействии огня на их поверхности образуется обугленная корка, защищающая внутренние слои конструкции. При этом требования к пожарной безопасности для деревянных зданий выше, чем для бетонных.

Ранее сообщалось о том, что новостройки в России подорожали на 2,6% за первое полугодие.