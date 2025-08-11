Прыгунья с шестом Кнороз выиграла чемпионат России со вторым результатом сезона в мире

В заключительный день чемпионата России по легкой атлетике в Казани Полина Кнороз уверенно выиграла соревнования в прыжках с шестом.

26-летняя легкоатлетка взяла высоту 4,86 метра, что является вторым результатом сезона в мире. Лидирует в этой дисциплине американка Аманда Молл, которая брала высоту 4,91 метра.

В Казани у Кнороз не было серьезной конкуренции. Занявшая второе место Татьяна Калинина завершила выступления на высоте 4,55 метра.

В сентябре в Токио пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Российские спортсмены на него не допущены. На соревнованиях в Казани квалификационный норматив выполнили только Полина Ткалич в беге на 400 метров и Федор Иванов, установивший рекорд страны на 400 метров с барьерами.