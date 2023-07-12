Прыжки через костер, хороводы и венки: в Воскресенске прошел праздник Ивана Купалы

Иванов день провели на берегу озера в деревне Катунино. Гости мероприятия остались довольны мистической атмосферой народного гуляния.

В качестве активностей были выбраны традиционные развлечения: участники могли водить хороводы, плести венки, прыгать через костер, петь и участвовать в играх. Помимо этого подготовили насыщенную концертную программу: с номерами выступил вокальный ансамбль «Милавица», «Фольклорный театр «Вечерка» и ряд танцевальных коллективов.

Особенно праздник украсили девушки, которые оделись в народные костюмы и подготовили венки из цветущих трав. Каждая гостья настолько постаралась, что выбрать победительницу в конкурсе «Лучший венок» организаторы не смогли.

Ивана Купала — народно-христианское торжество, посвященное летнему солнцестоянию.