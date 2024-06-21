Прыжки в воду и грязевые рвы: команда из Шатуры поучаствовала в «Гонке Героев»

Патриотический экстремальный забег «Гонка Героев» состоялась на полигоне Алабино среди участников от 18 лет. В непростом, но интересном спортивном мероприятии, поучаствовали 20 человек из городского округа Шатура.

Маршрут на «Гонке Героев» протяженностью восемь километров стал настоящим испытанием для участников, которые демонстрировали свою спортивную подготовку и умение работать в команде. Бегунам приходилось преодолевать крутые подъемы и спуски, водные переправы, грязевые рвы и даже покорять 7-метровый «Эверест», созданный в виде горки с канатами. В среднем команды пробегали дистанцию за три часа.

Сам маршрут с препятствиями разработали таким образом, чтобы справились как любители, так и профессионалы. На месте дежурили опытные инструкторы, которые следили за забегом и могли в любую минуту прийти на помощь.

Некоторые участники уже не первый раз участвуют в гонке. Однако каждый забег для них становится настоящим вызовом самому себе. Так, девушка из Шатуры отметила, что подобные мероприятия запоминаются надолго и помогают узнать себя лучше во время преодоления физических и психологических барьеров.

«Например, прыжок в воду с 6-метровой вышки или передвижение ползком между множеством шин — клаустрофобы сейчас зажмурятся. Все эти казалось бы направленные на проверку выносливости и силы испытания прокачивают и внутреннюю составляющую круче любого психолога! Ну и когда еще у вас появится возможность просто бежать по лужам и грязи по пояс себе в удовольствие, как в детстве.», — поделилась эмоциями участница забега из Шатуры Елизавета.

Гонка стала одним из самых запоминающихся событий для многих. За проявленную активность и усердие все участники были награждены жетонами «Наследники Победы».