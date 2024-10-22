Психиатр Мамедов пояснил, почему Дуров так странно держит ложку

Предполагаемая мать детей Павла Дурова — Ирина Болгар — засняла, как предприниматель употребляет пищу. На видео заметно, как он неправильно держит ложку. Врач-психиатр Тимур Мамедов определил вероятные причины такого странного поведения. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, причин у такого явления несколько. Во-первых, мужчина мог быть оторван от людской среды обитания, никто из взрослых не показал ему, как следует обходиться с предметом. Во-вторых, это может быть связано с травматической патологией, а именно с повреждением нервов кисти.

Медик добавил, что, в-третьих, могут иметь место некоторые неврологические расстройства: грыжа шейного отдела позвоночника, перенесенный инсульт, а также опухоль головного мозга, дающая на правую верхнюю конечность затруднения при движении.

По его мнению, нельзя исключать и тот вариант, что Дуров мог просто пошутить, поскольку многие факторы указывают на то, что бизнесмен не страдает психическими расстройствами или слабоумием.

Ранее Дуров заявил, что его годовой доход составляет всего один дирхам ОАЭ.