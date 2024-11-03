Психолог Диалектова раскрыла причины конфликта Успенской с дочерью

Конфликт между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной уже не раз привлекал внимание всей страны. О том, почему между звездной матерью и дочерью вспыхивают серьезные ссоры в интервью порталу «Страсти» рассказала психолог Юлия Диалектова.

Эксперт отметила, что такого рода проблемы во взаимоотношениях с родителями часто наблюдаются у «звездных» детей. Родители часто не «слышат» своих детей, не понимают их истинные желания, исполняя только свои, пояснила Диалектова.

Психолог также отметила, что Успенская и Плаксина – очень разные по темпераменту, подходу к жизни, кроме того, у них разные увлечения.

Сейчас Татьяна просит помочь ей и даже признается матери в любви.

«Но любовь — это одно, а вот сепарация и выстроенные границы в отношениях с матерью — это совсем другое», — говорит психолог.

Пока неясно, долгим ли будет примирение матери с дочерью, отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что Успенская отказалась выступать в октябре после инцидента с пропажей дочери.