Успенская отказалась выступать в октябре после инцидента с пропажей дочери

Российская певица Любовь Успенская отменила все запланированные на октябрь концерты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Артистка должна была выступать в Орехово-Зуево, Коломне, Сергиевом Посаде, Ярославле и Москве, но после инцидента с пропажей дочери отказалась от гастролей.

Октябрьские концерты звезда шансона перенесла на следующий год.

Все остальные концерты, запланированные на текущий год, состоятся.

Концертные залы также подтвердили информацию об отмене выступлений Успенской. Представитель одной из площадок сообщил, что концерт отменен из-за малого количества проданных билетов.

Ранее сообщалось о том, что загадочно исчезнувшая дочь Успенской нашлась.