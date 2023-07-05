Психолог Фомин заявил, что у спортсменов низкая способность к восприятию новой реальности

По словам спортивного психолога Евгения Фомина, после ампутации конечностей у олимпийского чемпиона Романа Костомарова отмечается снижение способности к восприятию новой реальности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что в случае ампутации конечностей спортсмен теряет понимание себя как личности в мире, поэтому в психологическом плане им непросто собраться.

По мнению специалиста, снижение способности к восприятию реальности у спортсменов снижена в силу однообразного режима. Так, в среднем принятие неизбежного длится до полугода, а у Костомарова этот период уже прошел.

