Психолог Хорс назвал причины обливания супом экоактивистами Моны Лизы
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В последние годы в западных странах набрал обороты радикальный подвид экоактивизма — «экотерроризм». Его приверженцы портят произведения искусства, одновременно продвигая тему заботы об окружающей среде. По словам психолога Михаила Хорса, «экотеррористов», несмотря на их экстравагантный подход к отстаиванию своего мнения, нельзя считать психопатами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что эти люди показывают, что продвигаемые ими ценности важнее, чем общепризнанные шедевры искусства.
По мнению эксперта, такими крайностями живут только «личностно не взрослые люди».