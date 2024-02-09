Психолог Хорс назвал причины обливания супом экоактивистами Моны Лизы

В последние годы в западных странах набрал обороты радикальный подвид экоактивизма — «экотерроризм». Его приверженцы портят произведения искусства, одновременно продвигая тему заботы об окружающей среде. По словам психолога Михаила Хорса, «экотеррористов», несмотря на их экстравагантный подход к отстаиванию своего мнения, нельзя считать психопатами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что эти люди показывают, что продвигаемые ими ценности важнее, чем общепризнанные шедевры искусства.

По мнению эксперта, такими крайностями живут только «личностно не взрослые люди».