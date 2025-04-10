Психолог Коржаева назвала сроки адаптации Ефремова на воле

По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, шансы на возвращение Михаила Ефремова к обычной жизни после тюрьмы велики, если он сделает выбор в пользу трезвости и осознает, что именно в связи с злоупотреблением алкоголем случилась беда, также немаловажно, кто станет его окружать на данном пути. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в целом творческие люди весьма легкие, с ними важно быть бережными, ограждая от соблазнов.

По мнению эксперта, тюрьма действительно может кардинально изменить человека, тем не менее это бывает, если человек пришел к вере в местах заключения или его «сломали». Также адаптация зависит от срока заключения: чем он дольше, тем труднее на воле.

Она отметила, что вполне Михаил Ефремов в колонии мог применять свой актерский талант и харизму с целью заручиться поддержкой прочих заключенных и администрации.

Ранее терапевт Звонков заявил, что при хорошем уходе Ефремов с ХОБЛ проживет долго.