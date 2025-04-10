Терапевт Звонков спрогнозировал дальнейшую жизнь Ефремова с ХОБЛ

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, актер Михаил Ефремов с диагностированной у него хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) сможет прожить достаточно долго, если будет надлежащим образом ухаживать за своим здоровьем, однако при нежелании отказаться от курения он скостит себе несколько лет жизни. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в целом ХОБЛ не является приговором, она может сопровождаться астматическими приступами. В случае избегания обострений, простуд человек может жить достаточно долго и спокойно. Тем не менее человек при таком диагнозе должен регулярно принимать лекарственные препараты и в отдельных случаях проходить курортное лечение в санаториях.

По мнению медика, курильщикам с указанным заболеванием необходимо отказаться от вредной привычки, поскольку она усугубляет ситуацию.

Ранее актер Михайлов высказался об освобождении Ефремова.