ПСВ раскошелился на 200 тыс. евро, чтобы извиниться перед фанатами за 1:7 от «Арсенала»

В 1/8 финала Лиги чемпионов голландский ПСВ в первом матче проиграл «Арсеналу» со счетом 1:7. Клуб нашел оригинальный способ, чтобы принести извинения преданным болельщикам.

Исход двухматчевого противостояния не вызывает сомнений, тем не менее порядка 3 тыс. фанатов ПСВ решили отправиться на ответный матч в Лондон. Клуб решил их отблагодарить, оплатив стоимость билетов.

Каждый болельщик получил обратно свои 68 евро, а в сумме получилось более 200 тыс. евро.

Матч «Арсенал» — ПСВ пройдет в среду, 12 марта.

Кроме «Арсенала», практически обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария», разгромившая в первом матче «Байер» со счетом 3:0.