ПСЖ и «Галатасарай» обсуждают трансфер вратаря сборной России Сафонова

Инсайдер не раскрывает детали возможной сделки.

ПСЖ не рассматривает Сафонова в качестве основного вратаря даже в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Парижский клуб уже сделал предложение «Лиллю» по приобретению голкипера Люка Шевалье.

Год назад ПСЖ приобрел Сафонова у «Краснодара» за €20 млн. С парижанами голкипер выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может расстаться с Сафоновым, если договорится с «Борнмутом» о трансфере защитника Ильи Забарного. Украинец не хотел бы выступать в одной команде с россиянином.