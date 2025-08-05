ПСЖ и «Галатасарай» обсуждают трансфер вратаря сборной России Сафонова
Журналист Родоп: голкипер ПСЖ Сафонов может перейти в «Галатасарай»
Фото: [ФК ПСЖ]
«Галатасарай» начал переговоры с ПСЖ по трансферу голкипера сборной России Матвея Сафонова, утверждает журналист Сулейман Родоп.
Инсайдер не раскрывает детали возможной сделки.
ПСЖ не рассматривает Сафонова в качестве основного вратаря даже в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Парижский клуб уже сделал предложение «Лиллю» по приобретению голкипера Люка Шевалье.
Год назад ПСЖ приобрел Сафонова у «Краснодара» за €20 млн. С парижанами голкипер выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может расстаться с Сафоновым, если договорится с «Борнмутом» о трансфере защитника Ильи Забарного. Украинец не хотел бы выступать в одной команде с россиянином.