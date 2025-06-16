ПСЖ разгромил «Атлетико» на старте клубного чемпионата мира

Победитель Лиги чемпионов ПСЖ с крупной победы стартовал на клубном чемпионате мира в США. Парижане обыграли мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе ПСЖ и ассистировал своим партнерам при первых двух голах команды. Голкипер сборной России Матвей Сафонов остался в запасе.

Еще в первом тайме Фабиан Руис и Витинья обозначили преимущество французской команды. В концовке матча вышедшие на замену Сенни Меюлю и Ли Кан Ин довели дело до разгрома.

В группе с ПСЖ и «Атлетико» также выступают бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Из других результатов первого тура клубного чемпионата мира можно выделить победу «Баварии» над новозеландским «Оклендом» со счетом 10:0. Джамаль Мусиала оформил хет-трик, Кингсли Коман, Томас Мюллер и Майкл Олисе ­— дубли, еще один мяч забил Саша Боэ.

Ранее стало известно, что «Спартак» может подписать 34-летнего форварда Антона Заболотного.