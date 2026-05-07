ПСЖ Сафонова во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определился второй финалист. ПСЖ в гостях сыграл вничью с «Баварией» — 1:1, в домашнем матче парижане были сильнее — 5:4.

В Мюнхене ПСЖ забил уже на третьей минуте. Хвича Кварацхелия беспрепятственно пролетел по левому краю, вошел в штрафную, поднял голову и нашел неприкрытого Усмана Дембеле. Обладатель «Золотого мяча» вколотил мяч в сетку.

После этого «Бавария» по-хозяйски поджала ПСЖ, и тут пришло время Матвея Сафонова, который вернулся в состав парижан после короткого отдыха. В первом тайме российский голкипер уверенно играл на выходе и совершил эффектный сэйв после удара Джамала Мусиалы.

Всего сэйвов у Сафонова набралось пять. Не справился голкипер только с сильным ударом Харри Кейна в концовке, но на выход ПСЖ в финал этот гол уже не мог повлиять — мюнхенцам не хватало времени. По Индексу ГОЛа россиянин вошел в тройку лучших игроков ПСЖ с оценкой 7,5. Выше него только Кварацхелия (8,8) — лучший игрок матча, а также Нуну Мендеш (7,8).

ПСЖ во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов и идет за вторым трофеем. Разница в том, что год назад основным голкипером команды был Джанлуиджи Доннарумма, теперь первый номер — Сафонов.

В финале 30 мая в Будапеште ПСЖ сыграет с «Арсеналом».