Эксперт раскрыл стоимость строительства загородного дома в Подмосковье в 2026 году

Интерес россиян к загородной недвижимости в 2026 году продолжает расти, а стоимость строительства частных домов варьируется от нескольких миллионов рублей до премиальных бюджетов. Основатель строительной компании «КосмосДом» Максим Фелисеев рассказал изданию, что итоговая цена зависит от площади, технологии строительства, архитектуры, инженерных систем и уровня отделки. Об этом пишет « Газета.Ru ».

По словам эксперта, минимальная стоимость простого дома «под ключ» начинается примерно от 3,5–4 млн рублей. Речь идет о компактных одноэтажных строениях площадью до 100 квадратных метров. Наиболее востребованный сегмент рынка сейчас находится в диапазоне 8–15 млн рублей — это дома площадью 100–160 квадратных метров с полноценными коммуникациями и отделкой среднего уровня.

Фелисеев отметил, что существенную часть бюджета формирует технология строительства. Каркасные дома остаются наиболее доступными, тогда как кирпичные, дома из клееного бруса и фахверковые проекты обходятся значительно дороже.

Отдельными крупными статьями расходов эксперт назвал остекление и инженерные системы. Панорамные окна, вентиляция, отопление, системы рекуперации и элементы «умного дома» могут увеличить стоимость проекта на несколько миллионов рублей.

В Московской области компактные дома площадью 100–120 квадратных метров сегодня стоят от 10–13 млн рублей, а проекты среднего класса оцениваются в 12–18 млн рублей. Стоимость премиальных домов в регионе может превышать 25 млн рублей.

До этого стало известно, что ЦБ объяснил, почему высокая ставка — это забота о вашем будущем.