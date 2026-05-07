Епифанова предупредила о нагрузке на бюджет из-за роста стипендий

Резкое увеличение студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума может обойтись бюджету примерно в 500 млрд рублей. Как сообщает « Газета.Ru », такую оценку озвучила бывший сенатор Ольга Епифанова, комментируя инициативу депутатов Госдумы о значительном повышении выплат учащимся вузов.

По словам Епифановой, одномоментное увеличение выплат в десять раз станет серьезной нагрузкой для бюджета и потребует поиска дополнительных источников финансирования. В качестве одного из вариантов она назвала сокращение чрезмерных бонусов и зарплат руководства государственных корпораций.

При этом эксперт подчеркнула, что повышение стипендий позволит снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи, а также даст учащимся возможность сосредоточиться на образовании вместо постоянных подработок.

Среди возможных рисков Епифанова выделила инфляцию и различия в уровне прожиточного минимума между регионами. Она также заявила, что систему выплат необходимо увязывать с успеваемостью студентов.

По мнению экс-сенатора, в ближайшие годы социальные стипендии для сирот, инвалидов и студентов из многодетных семей следует постепенно довести до уровня прожиточного минимума.

