ПСЖ сделал первый шаг к финалу Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл на «Эмирейтс» «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Уже на четвертой минуте Усман Дембеле открыл счет, использовав передачу Хвичи Кварацхелии. А далее главным героем встречи стал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, совершивший несколько невероятных сейвов.

Но и итальянец не смог помешать отличиться Микелю Мерино, но этот гол отменили из-за небольшого офсайда. 1:0 — ПСЖ сделал важный шаг к финалу Лиги чемпионов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его команда заслуживала большего. По его мнению, шансы в этом противостоянии остаются 50 на 50.

Во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Интер».

Ранее «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, обыграв в столичном дерби «Динамо» со счетом 2:1.