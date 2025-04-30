«Спартак» победил в дерби и вышел в финал пути регионов Кубка России

В полуфинале пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл со счетом 2:1 и продолжает борьбу за трофей.

На 14-й минуте счет открыл бразилец Маркиньос. Получив мяч от Эзекьеля Барко, он сместился к центру и точно пробил в девятку. На 20-й минуте равенство в счете восстановилось. Бителло выполнил навесил со штрафного, а Даниил Денисов кивком головы переправил мяч в свои ворота.

В начале второго тайма свой первый гол за «Спартак» забил Ливай Гарсия — самый дорогой футболист в истории клуба. Красно-белые заплатили за тринидадского форварда АЕКу €18,7 млн. Ливай Гарсия использовал навес неутомимого Маркиньоса, который был признан лучшим игроком матча.

В оставшиеся 40 минут больше атаковало «Динамо», но спартаковцы выстояли. В финале пути регионов они примут на «Лукойл Арене» победителя матча «Локомотив» — «Ростов», который пройдет 30 апреля.

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