По словам публициста Егора Холмогорова, получившая «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» кинолента «20 дней в Мариуполе» украинского кинодеятеля Мстислава Чернова является сборником украденных у отечественных документалистов кадров, то есть пропагандисты Незалежной украли свидетельства преступлений украинских военных и исказили суть. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, например, кадр с висящей на дереве детской курткой является истинным кадром из фильма «Игрушки» про детей Донбасса, гибнувших от украинской артиллерии. Таким образом, всего лишь совершена кража кадра со страданиями наших детей.

По мнению эксперта, это относится не только к указанному фильму. Замечены случаи кражи кадров российских военкоров с дронов, следовательно, вся украинская культура – краденая.