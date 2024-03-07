Публицист Холмогоров пояснил, почему статус иноагента завершит «эпоху Пугачевой»

Депутат нижней палаты парламента Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать финансы из России, которую ненавидит». По словам публициста Егора Холмогорова, Пугачева - явление нашего внутреннего общественного развития 70-х годов прошлого века, но явление довольно тягостное. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что назначение певицы иноагентом станет логичным завершением всего «казуса Пугачевой», происходившего с нашим обществом почти полвека, поскольку общество многое ей прощало.

По мнению эксперта, нельзя отрицать, что эпоха Пугачевой все-таки существовала, но она везде вела себя как барыня, устраивая безобразные скандалы.

Он подчеркнул, что после получения артисткой статуса иноагента ее эпоха завершится логично. Пугачева привела на эстраду понятие, что главная элита – это артисты.