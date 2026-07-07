Решение Международного олимпийского комитета о возвращении российских атлетов на соревнования имеет не только спортивную, но и политическую подоплеку. Блогер Дмитрий Пучков в эфире Радио Sputnik заявил, что этот шаг Запада напрямую связан с ударами по инфраструктуре Киева и является попыткой сдержать Москву от дальнейших действий.

Дмитрий Пучков назвал возвращение российских спортсменов в международное олимпийское движение результатом нескольких факторов. С одной стороны, это заслуга людей, которые системно работали над этой задачей. С другой, по его мнению, не обошлось без влияния военно-политической обстановки.

«Вот что делают животворящие удары по киевской инфраструктуре. Это вам чуть-чуть, так сказать. Будьте любезны, уже прекратите. Видите, мы вас снова любим», — заявил блогер, комментируя решение МОК.

Пучков призвал не поддаваться на подобные жесты и сохранять бдительность. Он подчеркнул, что смягчение позиции Запада выглядит как попытка остановить решительные действия России, а не как проявление доброй воли. При этом блогер признал: усилия отечественных спортивных функционеров по возвращению страны в олимпийскую семью заслуживают уважения и действительно принесли плоды.