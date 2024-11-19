Пугачева поддержала Орбакайте, отказавшуюся от новогодних корпоративов в России

Кристина Орбакайте планирует провести зиму в Калифорнии, поэтому не будет выступать на новогодних корпоративах в России.

По словам инсайдера, певица опасается приезжать на родину из-за возможного осуждения, с которым ей пришлось столкнуться во время прошлого визита.

Решение дочери поддержала Алла Пугачева. Под фото Орбакайте на ее странице в соцсети Примадонна написала «Let’s move on!».

Сейчас Орбакайте выступает в США и ОАЭ. Недавно состоялся ее концерт в Абу-Даби, где Кристина пела песни из репертуара Пугачевой.

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