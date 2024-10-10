SHOT: Пугачева пытается вывезти из России антиквариат стоимостью $20 млн
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Как сообщил SHOT, Примадонна решила отправить за границу антикварные ценности, общая стоимость которых составляет около $20 млн. В коллекции имеются произведения искусства, созданные современниками таких мастеров, как Рембрандт и Да Винчи.
По информации, во время одного из визитов певицы в прошлом году ее представители составили список антиквариата, включающего французскую люстру XIX века, вазу для фруктов того же периода, а также скульптуры и картины с XVI по XIX века.
Этот ценный груз, оформленный на иноагента Максима Галкина*, планировалось отправить из московского аэропорта Шереметьево. Однако, поскольку был представлен не весь перечень документов, отправка коробок с картинами, книгами и другими предметами была приостановлена.
Эксперты коллекцию Пугачевой оценили в $20 млн, добавив, что некоторые работы имеют редкую ценность и представляют интерес для музеев. Они отметили наличие экспонатов XVI-XVII веков, которые могут выставляться на аукционах за значительные суммы.
Ранее юрист оценил, могут ли у Пугачевой отобрать особняк в Подмосковье.
*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.