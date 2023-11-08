Пугачева тайно записала в России новый альбом

Алла Пугачева приезжала в Россию, чтобы записать новый альбом, сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

Примадонна успела съездить в Тверь в известную студию «Салам», где она записывалась еще в 90-х, когда работала над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Запись в Москве была неудобна для Пугачевой из-за назойливого внимания к ее персоне.

По данным источника канала, в Твери Пугачеву встретил основатель студии Игорь Лалетин и записал с певицей три абсолютно новых трека. Что это за песни, пока никто не знает. Ожидается, что их премьерное представление может пройти в Дубае.

Ранее в студии «Салам» записывались Алсу, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко и другие звезды. Сейчас запись одной песни «под ключ» стоит в студии от 100 тысяч рублей.