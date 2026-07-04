₽120 млн на счетах и замок в деревне Грязь: Пугачева продолжает зарабатывать в России, несмотря на переезд на Кипр

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая уже несколько лет живет за границей, имеет значительные финансовые активы в России. По данным телеканала «Царьград», на счетах певицы в российских банках хранится ₽120 млн. Эти деньги приносят артистке доход в виде процентов. Однако это лишь часть ее состояния в РФ.

В собственности Примадонны остаются несколько объектов недвижимости: это квартира в элитном Филипповском переулке в Москве, дача на Инстринском водохранилище и дача в дачно-строительном кооперативе «Творчество».

Стоит отметить, что часто упоминаемый замок в подмосковной деревне Грязь на самом деле не принадлежит Пугачевой. Он считается добрачным имуществом ее супруга — иноагента Максима Галкина*. Однако недавно по 1/6 доле замок был переписан на их общих детей.

Основным источником дохода Аллы Борисовны остаются авторские отчисления за использование ее песен. В репертуаре певицы более 200 композиций, которые продолжают звучать на радио, телевидении и концертных площадках. Права на эти песни приносят ей стабильный доход, даже несмотря на то, что она практически выступает.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.