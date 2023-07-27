Пушкино покажет лучшие театральные постановки Москвы и Подмосковья, приуроченные к 125-летию МХТ

С 1 по 3 сентября в Городском округе Пушкинский пройдет театральный фестиваль «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино».

Знаковое культурное событие посвящено юбилею Московского художественного театра (МХТ), а также 160-летию со дня рождения Константина Станиславского — известного режиссера и театрального деятеля, автора уникальной системы по подготовке актеров.

Основные мероприятия пройдут в пушкинском парке, на восстановленной сцене Летнего театра. Поклонникам театрального искусства представят несколько постановок — 5 спектаклей от театров Москвы и Подмосковья. Изюминкой феста станет спектакль-променад «От вокзала до сарая». Зрители смогут прогуляться по историческим местам Пушкино, по дороге им встретятся актеры в образах Станиславского и другого известного режиссера и педагога — Владимира Немировича-Данченко. Гости Пушкино посетят экспозиции, узнают, где в Пушкино состоялись первые репетиции ставшего впоследствии легендарным МХТ.

Фестиваль состоится благодаря получению Пушкинским музыкально-драматическим театром гранта от Президентского фонда культурных инициатив.

Посещение спектаклей бесплатное по предварительной регистрации на сайте mht125.ru (с 10 августа).

Возрастные ограничения 14+