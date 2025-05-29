Пушкино отмечает столетний юбилей: жителям раскроют тайны символов города

В связи с приближающимся столетием города Пушкино, краевед Ольга Соловьева подготовила к публикации книгу «Пушкино: путешествие по столетней истории». В этом издании, опытный гид по Московской области и уроженка Мамонтовки, делится ранее неизвестными историческими фактами, представляя их в формате увлекательного пешеходного тура.

Главная ценность книги заключается в представлении свежих исторических данных, полученных в результате кропотливого изучения архивных документов автором. Например, были скорректированы даты постройки каменного вокзала и водонапорной башни, являющихся ключевыми архитектурными доминантами города.

Ольга Соловьева, краевед:

«Год постройки башни — 1911-й, в отличие от прежней версии, утверждавшей 1903-й год. Эти сведения были обнаружены не в Москве и не в Подмосковье, а в Санкт-Петербурге, в Российском государственном историческом архиве, где хранится фонд, связанный с деятельностью железных дорог. Это объясняется тем, что до революции столица располагалась в Санкт-Петербурге, и именно там находились важнейшие документы, касающиеся железнодорожной инфраструктуры».

Башня, возведенная в начале XX века, являлась частью системы водоснабжения, обеспечивающей водой железнодорожный вокзал и прилегающие жилые кварталы. В 1910 году на станции Пушкино началась модернизация системы водоснабжения. Изначально источником воды служил колодец, расположенный в начале современной первой платформы. После строительства башни, вода стала поступать из реки Уча.

«Перед вами чертеж — это план расположения сооружения для подъема воды у реки Учи. Мы видим, что на левом берегу реки был организован грубый фильтр, за которым следовал более тонкий. Вода из реки поступала в фильтры, затем в колодец, где накапливалась и по трубе направлялась в здание с насосами. Отсюда вода по напорной линии, протяженностью более двух километров, шла в сторону станции. Эта линия проходила вдоль железнодорожных путей от Мамонтовки к Пушкино, по трубам поступала в башню, которую правильнее называть водоемным зданием. Это была конечная точка, куда вода прибывала и под действием насоса поднималась на высоту», — объясняет Ольга Соловьева.

В советский период система водоснабжения была усовершенствована, и вода стала поступать из артезианской скважины, однако долгое время река Уча обеспечивала водой паровозы Ярославской железной дороги.

Сергей Поляков, мастер участка Ярославского направления дирекции тепловодоснабжения компании ОАО «РЖД»:

«В настоящее время сооружение находится в рабочем состоянии, оно обслуживает как абонентов ОАО „РЖД“, так и жителей города. Без нее не обеспечивается водоснабжение. Конечно, проводились замены труб, модернизация бака, был выполнен капитальный ремонт, однако основной корпус остался без изменений».

В строю уже 115 лет. Обладает функциональностью и является объектом культурного наследия. Архитектурный облик водонапорной башни отражает характерные черты промышленного стиля того времени. Сегодня это значимая часть городского пейзажа и объект, привлекающий внимание любителей истории. Символ эпохи, соединяющий прошлое и настоящее. Подробную информацию об этом бело-голубом символе города можно будет узнать из книги Ольги Соловьевой, над которой автор активно работает, и презентация которой запланирована на день города.