Пушкинские фотографы удостоены признания на международном конкурсе «Самая красивая страна»

Этот авторитетный проект, стартовавший в 2015 году, предоставляет уникальную возможность фотографам – как профессионалам, так и любителям – продемонстрировать всему миру великолепие природных и культурных богатств России.

Основная цель конкурса заключается не только в том, чтобы вдохновить зрителей красотой российских ландшафтов и разнообразием ее флоры и фауны, но и в том, чтобы акцентировать внимание на уязвимости и необходимости охраны этих бесценных ресурсов. Каждый год организаторов охватывает настоящий поток снимков, поступающих из самых отдаленных уголков страны. Жюри оценивает работы, выбирая лишь те, что способны не только вызвать восхищение, но и пробудить чувство ответственности за сохранение окружающей среды.

В числе триумфаторов этого года – Александр Лаврентьев, представляющий Пушкино. Его завораживающий снимок туманного побережья острова Симушир, расположенного в труднодоступном районе, завоевал признание в номинации «Пейзаж». С помощью своего мастерства фотограф сумел передать неповторимую атмосферу и дикую, первозданную красоту этого уголка планеты.

Еще одним финалистом, удостоенным высшей награды, стал Анатолий Шишкин из Пушкино. Его фотография «Камчатский берингийский суслик» заняла первое место в номинации «Заповедная Россия» и стала наглядным доказательством исключительного животного мира нашей страны, а также подчеркнула важность поддержания заповедных территорий.

Успех пушкинских фотографов – это не только значимое личное достижение, но и повод для гордости за талантливых земляков и их неоценимый вклад в продвижение красоты и значимости природы России.