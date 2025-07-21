Пушкинские гребцы удостоились наград на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

14 июля в городе Бронницы завершился крупномасштабный турнир по гребле на байдарках и каноэ, посвященный памяти выдающегося спортсмена Петра Птицына, заслуженного мастера спорта международного уровня.

Более 450 атлетов из 19 регионов Российской Федерации со всей страны собрались на водной трассе, продемонстрировав впечатляющее мастерство.

По результатам интенсивной борьбы, сборная команда Московской области заняла первое место в общем зачете, подтвердив свое превосходство. В итоге, команда собрала богатый урожай наград: 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Особого внимания заслуживают достижения спортсменов, представляющих спортивную школу округа Пушкинский.

Яркими звездами соревнований стали Виталий Яковлева и Юлия Пузакова, завоевавшие золотые медали в эстафете К-1 на дистанции 4х200 метров. Юлия Пузакова также возглавила пьедестал почета в гонке на байдарках четверками на 500-метровом маршруте. Василиса Бутова продемонстрировала исключительное мастерство, выиграв сразу две золотые медали в соревнованиях на каноэ С-1 на дистанциях 200 и 500 метров. Анастасия Печул показала наилучший результат в двойках каноэ на 500 метров. Данил Сичко стал победителем в двойках байдарок на 500 метров.

Серебряные медали были завоеваны Михаилом Пузаковым (К-4 500 метров), Гликерией Мишатиной (К-4 500 метров), Ариной Барилко (К-1 500 метров), Екатериной Даниленковой (С-1 200 метров), Златой Ошкиной, дважды занявшей второе место в С-1 на 200 и 500 метров. Серебряными призерами также стали Константин Колосков, Никита Лучанинов, Виталий Стрепенюк и Елисей Василенко в эстафете К-1 4х200 метров, а также экипаж, состоящий из Юлии Пузаковой и Виталия Яковлева (К-2 500 метров). Серафима Бойко также дважды поднялась на второе место в соревнованиях С-1 на 200 и 500 метров.

Бронзовые медали были присуждены Екатерине Даниленковой (С-1 500 метров), Глафире Назаровой, показавшей бронзовые результаты в С-1 на 200 и 500 метров, и Петру Савченко, отметившемуся бронзой в С-2 на 500 метров и С-1 на 200 метров.

Команда была успешно подготовлена тренерским штабом, в который вошли Андрей и Илья Зубалий, Виктор Кожевников и Наталья Проскурина.