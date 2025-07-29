Пушкинские участники СВО триумфально выступили на спортивном фестивале

26 июля в городе Серпухове прошел межрегиональный турнир «Кубок мужества», в котором приняли участие ветераны боевых действий с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Московской области, администрации Серпухова, а также руководства федераций, специализирующихся на смешанных единоборствах (ММА), пауэрлифтинге и спортивном метании ножей. В турнире приняли участие около двухсот спортсменов из шести регионов России, включая Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Тульскую и Псковскую области.

В программу соревнований вошли четыре вида спорта: пауэрлифтинг, метание ножей на спортивном уровне, адаптивный бокс и адаптивные упражнения с гирями. Особого внимания заслуживает дебют адаптивного бокса на официальных российских соревнованиях, что придало этому турниру историческое значение.

Пятеро представителей пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО вошли в состав команды Московской области и показали отличные результаты, продемонстрировав свою выучку и физическую форму. В итоге команда Московской области заняла первое место в общем зачете.

Лидер пушкинского отделения Ассоциации Леонид Соболев также был удостоен бронзовой награды в личном зачете по метанию ножей.