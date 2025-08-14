Пушкинский фитнес-клуб отметил День физкультурника ярким турниром

Фитнес-клуб в Пушкино стал центром спортивных событий 9 августа, когда состоялся ежегодный турнир по кроссфиту и функциональному многоборью «Живая сталь - 8», приуроченный ко Дню физкультурника.

Первый подобный турнир состоялся еще в 2016 году, в год открытия клуба, и с тех пор он стал традиционным мероприятием, прерванным лишь периодом ограничений, связанных с пандемией.

Кроссфит, что дословно переводится как «перекрестный фитнес», представляет собой комплексную систему тренировок, основанную на высокоинтенсивных круговых упражнениях, объединяющих элементы легкой и тяжелой атлетики, аэробики, гимнастики и пауэрлифтинга.

«Спортсмены, занимающиеся кроссфитом или функциональным многоборством, демонстрируют наиболее высокий уровень физической подготовки, необходимой для повседневной жизни. Поднятие штанги весом в 150 кг может быть не очень полезным в обычной жизни, но способность быстро бегать, выполнять интервальные упражнения на время, выносливость и силу – это максимальное сочетание аспектов из множества видов спорта. Поэтому, если ты сильный атлет в кроссфите и функциональном многоборстве, ты максимально адаптирован к реалиям нашей жизни,» - объясняет организатор турнира Роман Мингалев.

В соревновании приняли участие более 30 человек, как мужчины, так и женщины, представляющие фитнес-клубы Пушкино, Королева и Щелково. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом.

«Впечатления потрясающие, ноги ощутимо устали после выполнения комплекса, но эмоциональный подъем невероятный», - поделилась своими ощущениями участница турнира Анастасия.

Участник соревнований Андрей рассказывает:

«Не впервые участвую. «Слабоумие и отвага» - вот мой девиз! Мне просто интересно проверить свои возможности, до призовых мест мне еще далеко, но я рад, что дошел до финиша».

Победители турнира были награждены грамотами, медалями и ценными подарками от спонсоров. Мероприятие прошло при поддержке администрации округа Пушкинский.