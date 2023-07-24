Пушкинцы завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Всероссийском турнире по метанию ножа

Спортсмены из Городского округа Пушкинский выступили на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа «Звездный турнир» в составе сборной Московской области. Они принесли в копилку команды больше всего наград разного достоинства.

Сразу две золотых медали среди участниц 14-15 лет получила Александра Колесникова. Еще двое пушкинцев - Вадим Потапов и Варвара Солдаткина завоевали «серебро». Они выступили на дистанции 3 м среди мальчиков 12-13 лет и дистанции 3 м среди девушек 16-17 лет соответственно. Также второе место вместе с ними заняла спортсменка из Подольска Ольга Кучер. Она соревновалась на дистанции 4 метра в возрастной категории «женщины». Плюсом к этой награде Ольга взяла еще и бронзу в скоростном метании.

Среди бронзовых призеров оказался еще один спортсмен из Городского округа Пушкинский Иван Семеняченко. Он занял третье место среди юношей 16-17 лет на дистанции 7 м. Вместе с ним на третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Пилин из Орехова-Зуева. Парень соревновался на дистанции 3 м среди юношей 14-15 лет.

Больше 140 спортсменов из 25 регионов страны боролись за награды в этот раз. Это были уже одиннадцатые по счету Всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа «Звездный турнир». Состязания прошли в столице в спортивном комплексе МВА им. К. И. Скрябина.