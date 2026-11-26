По словам главы городского округа Коломна Виктора Верещагина, для начинающих волейболистов встреча со столь титулованной спортсменкой — это не просто знакомство со звездой, а наглядное подтверждение, что путь к олимпийскому пьедесталу доступен каждому: успеха помогают добиться сила, дисциплина, упорство и талант.



В ходе занятия ребята поработали в парах, провели разминку у сетки, сыграли двухстороннюю игру на выбывание и пообщались с прославленной волейболисткой. Как отметила сама Татьяна Грачева, она не ожидала увидеть столь высокий уровень подготовки у юных спортсменов — это говорит об их таланте и профессионализме тренеров.



После тренировки школьники получили автографы и сделали совместные фото с олимпийской призеркой. Далее праздник волейбола продолжился очередным туром Школьной лиги — в соревнованиях сошлись команды учебных заведений Коломны и Озер.



Проект «Школьная лига», инициированный командой губернатора Андрея Воробьева, активно развивается: к нему уже присоединились свыше 1200 учащихся из Коломны.