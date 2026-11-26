Врач-микробиолог Егор Воронин раскрыл опасность использования постельного белья, не стиранного неделю. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в соцсети.

На кадре блогер взял мазок со своего комплекта и сделал посев с лоскута ткани 10 на 10 сантиметров. По словам специалиста, на агаре выросла 181 колониеобразующая единица, а в пересчете на всю площадь белья это сотни миллионов бактерий. При этом эксперт уточнил: тампон забирает с сухой ткани и переносит на питательную среду лишь около 10% реальной микрофлоры, остальное остается глубоко в плетении нитей.

Среди найденных микроорганизмов биолог назвал эпидермальный стафилококк с кожи тела, головной стафилококк с кожи головы и волос, а также одну колонию споровой почвенной бактерии Fictibacillus, попавшей в постель с уличной пылью. Для здорового человека эти микроорганизмы неопасны, однако могут навредить людям с дерматологическими проблемами. В высокой концентрации такие стафилококки расщепляют себум и провоцируют акне, воспаления на лице и спине, зуд кожи головы и обострения у людей с проблемной кожей.

Воронин посоветовал менять постельное белье раз в семь дней, а наволочку — каждые три-четыре дня. Он также предупредил, что обычная машинная стирка зачастую не уничтожает эту микрофлору, а лишь перераспределяет ее по ткани.

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