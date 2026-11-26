Диетолог Елена Соломатина рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» , чем полезны бананы, почему неспелый плод дольше дает сытость и кому лучше ограничить их в рационе.

Бананы давно прописались на кухнях россиян, но споры вокруг них не утихают. Разбираемся, откуда взялся этот «тропический гость», какие у него бывают сорта и как вписать его в меню без лишних сюрпризов.

Ягода вместо фрукта и главные сорта

Вопреки привычке считать банан фруктом, с точки зрения ботаники это ягода из семейства травянистых растений Банановые (Musaceae). Растение многолетнее, способно вымахать до 10 метров, а сам плод устроен трехслойно: внешняя кожура — экзокарп, нежная мякоть — мезокарп, а внутренняя часть с семенами — эндокарп.

На полках и в кулинарии чаще всего встречаются такие разновидности:

Кавендиш (Cavendish) — самый привычный сладкий и мягкий сорт, который обычно едят свежим.

Плантаны (Plantains) — крупные «овощные» бананы с меньшей сладостью; их чаще жарят, варят или запекают.

Красный банан (Red) — сорт с красноватой кожурой и сладкой кремовой мякотью, который нередко берут для десертов.

Банан Бурро (Burro) — короткий, плотный и с кислинкой, отлично ведет себя в выпечке.

Дамский пальчик (Lady Finger) — миниатюрные плоды с насыщенным сладким вкусом для салатов и сладких блюд.

Калий, магний и «медленный» крахмал

Как пояснила «Ямал-Медиа» диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, в бананах много калия, который помогает выводить лишнюю жидкость, поддерживает сосуды и укрепляет сердце. В связке с магнием он благотворно влияет на давление, а сам магний участвует во множестве реакций и нужен для выработки энергии в митохондриях. Дополняют картину витамины группы B (в частности B6, важный для усвоения магния), мягкая клетчатка с легким обволакивающим эффектом и триптофан — из него синтезируются серотонин и мелатонин, отвечающие за настроение и спокойный сон.

Специалист отметила, что банан лучше использовать для перекуса, а не вместо полноценного приема пищи на голодный желудок — например, если позавтракали, а дальше ждет активный день, такой перекус станет более удачной заменой пирожку. По словам Соломатиной, особенно хорош неспелый банан: в нем меньше сахара, а углеводы сдержаны резистентным крахмалом, поэтому насыщение держится дольше, а сахар усваивается медленно.

Крахмал в недозрелых зеленых плодах работает как пребиотик, питая полезную микрофлору кишечника. По мере созревания крахмал переходит в легкоусвояемые сахара, а гликемический индекс растет: в среднем он может достигать 50–60 единиц, у перезрелых плодов бывает еще выше.

Кому стоит ограничить бананы и как их сочетать

При раздраженном ЖКТ, лишнем весе и подтвержденном диабете с бананами стоит быть аккуратнее — Соломатина советует ограничивать их до 2–3 раз в неделю или вовсе убирать из меню, а также не есть натощак, чтобы не провоцировать резкий скачок глюкозы. При этом аллергия на бананы встречается редко — их вводят даже в детский прикорм, хотя индивидуальная непереносимость возможна.

Здоровому человеку с учетом веса, активности и размера плодов допустимо есть бананы каждый день — если они небольшие, то и по два. Диетолог рекомендует брать их в первой половине дня и сочетать с белковыми продуктами вроде творога или йогурта (но не с мясом): белок и жиры сглаживают действие сахаров, тогда как один банан сам по себе способен быстро вернуть чувство голода.

Напоследок стоит помнить и про эмаль: простые углеводы нравятся бактериям во рту, которые выделяют кислоту и повышают риск кариеса. После сладких плодов медики советуют почистить зубы.