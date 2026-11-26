«Серьезности хватает ровно на один кадр»: Галустян показал романтические фото с новой женой
lady.mail: Михаил Галустян опубликовал романтические фотографии с женой в Китае
Фото: [соцсети]
47-летний актер Михаил Галустян поделился романтическими фотографиями с 36-летней новой женой Лилией Киосе, передает Леди.Mail.
Снимки были сделаны в Китае, где шоумен участвует в съемках проекта «Сокровища императора». На кадрах пара обнимается и смеется на фоне живописного пейзажа.
Галустян рассказал, что совместная работа с супругой поднимает ему настроение. Михаил ведет шоу, а Лилия, которая профессионально занимается визажем, отвечает за его грим.
Артист с юмором отметил, что жена умеет превратить его в серьезного ведущего, однако ее появление рядом быстро меняет атмосферу.
«Она умеет сделать из меня серьезного ведущего, но стоит ей самой встать рядом, как серьезности хватает ровно на один кадр», — пошутил Михаил.
Фото: [соцсети]
Публикация вновь привлекла внимание к личной жизни Галустяна. Пользователи соцсетей сравнивают Лилию с бывшей супругой артиста Викторией Штефанец, с которой он прожил 18 лет. В этом браке родились две дочери.
О разводе с Викторией стало известно в апреле 2025 года. В июле 2026-го он женился на Киосе. При этом артист ранее подчеркивал, что новая избранница не стала причиной распада его предыдущей семьи.
Ранее бывшая жена Сарика Андреасяна высказалась об их разводе.