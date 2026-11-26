Снимки были сделаны в Китае, где шоумен участвует в съемках проекта «Сокровища императора». На кадрах пара обнимается и смеется на фоне живописного пейзажа.

Галустян рассказал, что совместная работа с супругой поднимает ему настроение. Михаил ведет шоу, а Лилия, которая профессионально занимается визажем, отвечает за его грим.

Артист с юмором отметил, что жена умеет превратить его в серьезного ведущего, однако ее появление рядом быстро меняет атмосферу.

«Она умеет сделать из меня серьезного ведущего, но стоит ей самой встать рядом, как серьезности хватает ровно на один кадр», — пошутил Михаил.

Фото: [ соцсети ]

Публикация вновь привлекла внимание к личной жизни Галустяна. Пользователи соцсетей сравнивают Лилию с бывшей супругой артиста Викторией Штефанец, с которой он прожил 18 лет. В этом браке родились две дочери.

О разводе с Викторией стало известно в апреле 2025 года. В июле 2026-го он женился на Киосе. При этом артист ранее подчеркивал, что новая избранница не стала причиной распада его предыдущей семьи.

Ранее бывшая жена Сарика Андреасяна высказалась об их разводе.