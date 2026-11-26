Сотрудники могут открывать больничный лист до окончания ежегодного оплачиваемого отпуска, последний при этом может быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Егорьевска.

Это правило, в частности, действует в случае временной нетрудоспособности работника, исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

«Таким образом, если в период ежегодного оплачиваемого отпуска работник заболел, он имеет право обратиться к врачу для оформления листка нетрудоспособности, не дожидаясь окончания такого отпуска. Об оформлении (открытии) листка нетрудоспособности работнику рекомендуется сразу уведомить работодателя, а также сообщить, когда данный листок будет закрыт», — сказала Фаевская.

По ее словам, ежегодный оплачиваемый отпуск будет продлен автоматически на количество дней, в течение которых работник был нетрудоспособен. Однако данные положения не распространяются на случаи, когда работник в момент заболевания находится в учебном отпуске или отпуске без сохранения заработной платы.

Если специалист захочет перенести оставшиеся дни отпуска, такой перенос производится на основании письменного заявления. При этом повторная оплата ежегодного оплачиваемого отпуска при его перенесении не производится.

В случае если во время ежегодного оплачиваемого отпуска работника заболел не он сам, а член его семьи, за которым он осуществляет уход (например, ребенок), продление отпуска или его перенесение трудовым законодательством не предусмотрены.

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