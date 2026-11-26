Звезда фильм «Жестокие игры» Райан Филлипп рассказал, почему не планирует становиться отцом в четвертый раз, передает Леди.Mail.

Поводом для обсуждения стала публикация артиста в соцсетях: он поделился фотографией, на которой держит на руках малыша по имени Элки.

«Доброе утро от дяди Филза и малыша Элки. У меня действительно бывает внезапное желание заботиться о детях», — подписал публикацию Филлипп.

При этом актер уточнил, что не собирается заводить еще одного ребенка. Он назвал две причины: сейчас в его жизни нет женщины, с которой он мог бы создать семью, а сам он считает себя уже слишком взрослым для нового этапа отцовства.

У 52-летнего Филлиппа уже трое детей. Старшая дочь Эйва родилась в браке с актрисой Риз Уизерспун — сейчас ей 27 лет. Сыну Дикону — 23 года. После расставания с Уизерспун актер также стал отцом дочери Кай, которой сейчас 15 лет. Ее мать — актриса Алексис Напп.

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