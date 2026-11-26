В Новокузнецке планируют потратить более миллиарда рублей на капитальный ремонт роддома, где в январе массово погибли младенцы. Как пишет VSE42.RU , тендер на проведение работ появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Новокузнецкая городская клиническая больница № 1, а обновить предстоит акушерский стационар № 1 на улице Сеченова, 17Б. Начальная стоимость контракта составляет ₽1,04 млрд, хотя эта сумма оказалась ниже той, что называлась изначально. Сами торги назначены на 17 декабря.

Будущему подрядчику предстоит не только провести капитальный ремонт здания и полностью заменить в нем все инженерные коммуникации, но и подготовить проектную документацию. Завершить разработку проекта нужно до 28 февраля 2027 года, а строительно-монтажные работы должны пройти с 1 февраля по 25 декабря 2027 года.

Это медучреждение оказалось в центре громкого скандала в январе 2026 года, когда в роддоме № 1 один за другим погибли новорожденные. История получила широкий резонанс по всей стране, после чего правоохранители задержали главврача Виталия Хераска. Правда, уже в сентябре выяснилось, что расследование этого дела забуксовало.