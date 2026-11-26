Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине. Об этом он написал в своем канале.

По словам украинского лидера, цель готовящейся атаки — энергетика и логистика. Он отметил, что удары могут быть нанесены по критически важным объектам инфраструктуры, от которых зависит жизнеобеспечение страны.

Зеленский также напомнил, что Украина нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны. По его словам, без дополнительных поставок перехватчиков защитить энергетику и логистику будет крайне сложно.

Ранее стало известно, что счетная палата Украины заявила о нехватке около $2,25 млрд на зарплаты военным.