Суд в Кузбассе обязал больницу вернуть жителю Таштагола с диабетом деньги за тест-полоски, купленные за свой счет. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области и итоги разбирательства с участием прокурора.

Житель Таштагола с сахарным диабетом первого типа состоит на диспансерном учете в Таштагольской районной больнице и должен ежедневно контролировать уровень глюкозы в крови. Проблемы начались тогда, когда выписанные льготные рецепты не удалось отоварить — нужных тест-полосок в наличии не было.

Такие перебои повторялись дважды: с ноября 2025-го по январь 2026 года, а затем с августа по сентябрь 2026 года. В итоге мужчине пришлось покупать расходники за собственные деньги. Документы подтвердили, что на эти покупки ушло ₽5 135,10.

Защитить права пациента вызвался городской прокурор: он обратился в Таштагольский городской суд с требованием признать бездействие медучреждения незаконным и компенсировать потраченные средства.

Представители больницы и областного Минздрава против иска возражали, ссылаясь на задержки поставок по госконтракту и пустые склады. Однако суд пришел к выводу, что больница не обеспечила больного положенными изделиями вовремя. При этом часть трат не подтверждалась льготными рецептами, поэтому иск удовлетворили частично: в пользу мужчины взыскали ₽4 330,10, а в остальной части требований отказали.