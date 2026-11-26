Подмосковные спортсмены завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве и чемпионате мира по грепплингу UWW, которые прошли с 23 по 25 ноября в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в первенстве мира в возрастной категории U15 завоевала Диана Соничева (до 80 кг, Наро-Фоминск). Спортсменка одержала три победы в схватках над представительницами России, Казахстана и Украины.

На втором месте в возрастной группе U20 оказались Арина Останина (до 58 кг, Наро-Фоминск), Радомира Останина (до 53 кг, Наро-Фоминск) в чемпионате мира. Последняя встретилась с еще одной представительницей Подмосковья Марией Самоцуповой (до 53 кг, Дмитров), которая в итоге заняла третье место в этой весовой категории. Еще одно серебро в копилку подмосковной команды принесла Мария Воробьева (до 46 кг, Коломна), которая выступала в возрастной категории U17.

Бронзовые медали в первенстве мира завоевали Евгений Быстров (до 84 кг, Наро-Фоминск) в возрастной группе U20 и Мария Калашникова (до 52 кг, Лыткарино) в возрастной группе U15.

Турнир под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) собрал более 600 атлетов из 35 стран и включал соревнования в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Спортсмены соревновались в возрастных категориях U15, U17, U20 и среди взрослых.

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