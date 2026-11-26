58-летний голливудский актер Дэниел Крейг впервые появился на публике после новостей о том, кто может стать его преемником в бондиане, передает журнал HELLO! Russia.

24 ноября звезду заметили папарацци во время прогулки по престижному лондонскому району Мейфэр. В объективы фотографов он попал, в частности, на Бонд-стрит.

Для выхода Крейг выбрал многослойный осенний образ. На нем был темно-синий двубортный шерстяной бушлат от Gieves & Hawkes, который актер сочетал со свитером с жаккардовым узором Fair Isle в песочно-серых оттенках. Завершал верхнюю часть образа шелковый платок в полоску.

В качестве повседневной одежды артист выбрал потертые джинсы и коричневые замшевые ботинки челси. От прохладной погоды его защищала синяя шапка-бини в рубчик. Образ дополняли солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе.

После прогулки Крейг встретился с другом, вместе с которым сел в черный седан BMW. Вскоре автомобиль покинул район.

Накануне внимание поклонников бондианы привлекли новости о возможном новом исполнителе роли агента 007 — 40-летнем Роберте Паттинсоне. Крейг играл Джеймса Бонда в пяти фильмах франшизы, начиная с картины «Казино „Рояль“», вышедшей в 2006 году.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри и Джастин Трюдо попали в объективы папарацци.