В Кузбассе задержали соучастника убийства 24-летней давности, тело жертвы которого закопали за городским кладбищем. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на региональное управление СК России.

История тянется еще с марта 2002 года, когда в полицию поступило заявление о бесследном исчезновении жительницы Белово. Тогда розыск результатов не дал, и расследование пришлось приостановить.

Сдвиг наметился в 2006 году: к оперативникам попали сведения, что пропавшую убили неподалеку от городского кладбища. На указанном участке действительно обнаружили костные останки, однако прежние методы экспертизы не позволили достоверно подтвердить, кому они принадлежат.

Позже к старому «глухарю» вернулись следователи-криминалисты. Они заново подняли материалы и назначили современную генетическую экспертизу по сохранившимся образцам. Анализ ДНК расставил все по местам — останки принадлежали исчезнувшей горожанке.

Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия позволили сыщикам выйти на одного из причастных к преступлению — 52-летнего жителя Белово. Как уточнили в кузбасском Следкоме, мужчина признал вину, рассказал, что действовал вместе с мужем погибшей, и показал, где спрятали тело.

По решению суда задержанного отправили под стражу. Сейчас силовики разыскивают второго участника расправы — супруга убитой, который десятилетиями скрывается от следствия.