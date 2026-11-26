Украине на переговорах нужно добиваться списания государственного долга, который с 2022 года вырос вдвое на фоне боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал депутата Верховной Рады Юрия Бойко.

Бойко, бывший кандидат в президенты и экс-вице-премьер в правительстве Николая Азарова, не уточнил, перед кем именно следует ставить вопрос о списании долга. Однако он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы расплачиваться пришлось будущим поколениям украинцев.

По словам парламентария, тяжесть долговых обязательств не следует перекладывать на плечи детей и внуков.

Ранее стало известно, что счетная палата Украины заявила о нехватке около $2,25 млрд на зарплаты военным.