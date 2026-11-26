Сахар закладывает болезни на годы вперед: тревожное предупреждение кардиолога
Врач Рохас: избыток сахара в детстве может привести к болезням сердца
Фото: [Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова]
Кардиолог Аурелио Рохас призвал родителей ради здоровья детей исключить из их рациона продукты с большим содержанием сахара. Об этом сообщает El Confidencial.
По словам врача, исследования подтверждают: если ребенок регулярно ест продукты с высоким содержанием сахара, во взрослой жизни это может обернуться ожирением, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Рохас дал несколько практичных советов. Цельные фрукты он рекомендует вместо соков, а газированные напитки предлагает заменить водой. Растущему организму также нужны полезные вещества из овощей, бобовых, рыбы и яиц. Главное, подчеркнул кардиолог, приучить детей к тому, что натуральный вкус еды может быть по-настоящему восхитительным.
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