Кардиолог Аурелио Рохас призвал родителей ради здоровья детей исключить из их рациона продукты с большим содержанием сахара. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам врача, исследования подтверждают: если ребенок регулярно ест продукты с высоким содержанием сахара, во взрослой жизни это может обернуться ожирением, диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Рохас дал несколько практичных советов. Цельные фрукты он рекомендует вместо соков, а газированные напитки предлагает заменить водой. Растущему организму также нужны полезные вещества из овощей, бобовых, рыбы и яиц. Главное, подчеркнул кардиолог, приучить детей к тому, что натуральный вкус еды может быть по-настоящему восхитительным.

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