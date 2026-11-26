Делегация Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России посетила ежегодный международный фестиваль соколиной охоты имени короля Абдул-Азиза, который проходит с 17 по 30 ноября в Национальном центре соколиной охоты Саудовской Аравии. Как проводятся столь необычные соревнования, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали в пресс-службе комитета.

Мастера соколиной охоты встретились в районе Мульхам на севере Эр-Рияда. Представители Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС России) стали почетными гостями фестиваля. Всего в комитет входят 52 региональных отделения по всей России — 74 члена организации, среди которых около 10 представляют Московскую область, отметили в пресс-службе.

«Фестиваль имени короля Абдул-Азиза — яркое свидетельство того, насколько бережно и трепетно в Королевстве Саудовская Аравия относятся к своему культурному наследию. Масштаб мероприятия, уровень организации, искреннее гостеприимство — все это говорит о глубоком уважении к соколиной охоте как к неотъемлемой части национальной идентичности. В России, богатой своим национальным многообразием, соколиная охота проходит путь трансформации от культурного феномена до полноценного вида спорта. Нам важен обмен опытом с теми, кто уже с достоинством прошел этот путь», — подчеркнул председатель правления КННВС России Роман Илиев.

Традиции соколиной охоты зародились несколько тысячелетий назад в Азии и на Ближнем Востоке, уже позже хищных птиц приручили и европейцы. Популяризация и сохранение культурного наследия — главная задача фестиваля.

Гости Саудовской Аравии смогли по достоинству оценить мастерство спортсменов-охотников в двух дисциплинах: соревнованиях на скорость полета соколов на дистанции 400 м с использованием приманки (Al-Milwah) и на конкурсе красоты соколов (Al-Mazayen). Свои знания опытные мастера также передают молодому поколению, именно поэтому для юных сокольников проводят отдельные соревнования.

Как уточнили в пресс-службе КННВС, общий призовой фонд фестиваля превышает 36 миллионов саудовских риалов (около 9,6 млн долларов США). Среди наиболее престижных наград — Кубки короля Абдул-Азиза и «Меч короля».